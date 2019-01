Team Esbjerg går ind til en hektisk måned

- Spillerne er bare super gode til at hive hinanden op. Det er et hold med stærke sociale kompetencer, og jeg tror, at seks-syv af spillerne fejrede nytårsaften sammen.

Et fornuftig program

Team Esbjerg deler fjerdepladsen i ligaen med Herning-Ikast, men Jesper Jensen satser på at hans hold er i stand til at forbedre den placering i løbet af de kommende måneder.

- Jeg ved godt, at kampene selvfølgelig skal vindes, men jeg synes egentlig, at vi har et fornuftigt program. Det er selvfølgelig aldrig nemt at vinde i Ikast, der har haft rigtig god tid til at forbedrede sig på os, men jeg tror måske, at vi har mere timing i tingene efter Final4.

Team Esbjerg har spillet to gange mod København Håndbold, mens holdet også har overstået svære udekampe mod Odense, Nykøbing Falster og Viborg.

- Jeg forventer, at vi kommer med fuld power onsdag aften i Ikast. Det vil give et rigtig godt afsæt til et krævende program i de næste mange uger, vurderer Jesper Jensen, der tilbage i september kunne se sit hold besejre Herning-Ikast hjemme i Blue Water Dokken med 25-23.