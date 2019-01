Team Esbjerg - et totalt uberegneligt hold

Kristina Liscevic og Team Esbjerg var betænkelig tæt på at smide sejren væk i lørdagens EHF Cup-kamp mod tyske Bietigheim. Det lykkedes at vinde med 28-27, men det kniber godt nok med at bevare koncentrationen og det kølige overblik i en hel kamp. Det skal der virkelig arbejdes med. Foto: Chresten Bergh