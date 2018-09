Team Esbjerg er ikke alene: Tre klubber kæmper om værtsskabet for Final4

- Vi vil meget gerne trække Final4 til Blue Water Dokken i Esbjerg, så den opgave kaster vi os over.

Det var ordene fra Team Esbjergs bestyrelsesformand Bjarne Pedersen, da vestjyderne i sidste uge sikrede sig billetten til Final4 efter en regulær gyserkamp på udebane mod Viborg HK, som først blev afgjort efter forlænget spilletid.

Odense, Randers og Nykøbing Falster er de tre øvrige hold, der har kvalificeret sig til pokalturneringens finalestævne, der afvikles den 29.-30. december. Odense har meddelt, at de ikke søger værtsskabet, da de har fokus på deltagelsen i Champions League, men Randers og Nykøbing Falster vil i lighed med Team Esbjerg gerne have trække eventen til deres by.

- Senest fredag i denne uge skal klubberne melde ind, og det glæder vi os selvfølgelig til, siger direktør Thomas Christensen fra Divisionsforeningen.

- Vi kigger på en masse forskellige ting. Der skal selvfølgelig være gode faciliteter, og så skal der også være noget økonomi i det. Vi skal have fyldt hallen til sådan en stor begivenhed.

Thomas Christensen forventer, at det afgøres på mandag, hvor Final4 skal afvikles. Og på mandag trækkes der også lod til de afgørende kampe.

Team Esbjerg vandt Final4 i fjor med finalesejr på hele 31-20 over København Håndbold, mens Randers sejrede i 2016.