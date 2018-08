Stor lettelse: Endelig grønt lys til Line Jørgensen

Det har fyldt meget. Det har fyldt rigtig meget.

Og derfor var der også masser af glæde i stemmen hos Line Jørgensen, da føljetonen om hendes spillercertifikat var endt lykkeligt.

CSM Bucuresti har omsider sendt landsholdsbackens spillercertifikat til Team Esbjerg, og dermed er hun altså langt om længe spilleberettiget.

- Jeg er meget lettet. Det kan jeg virkelig mærke, så jeg tror egentlig, at den her sag har fyldt mere, end jeg måske lige har gået rundt og troet.

- Jeg har da været derude, hvor jeg har haft tanker om, at jeg måske skulle tilbage til Rumænien og spille, fortæller Line Jørgensen.

Tvisten handler meget kort fortalt om, at Line Jørgensen i det tidligere forår gjorde brug af en klausul i hendes kontrakt. Hun ville hjem til Danmark et år før tid, men det mente Bucuresti ikke var i orden, da de mente, at begge parter skulle være enige om at afbryde samarbejdet.

Det er der så blevet bokset frem og tilbage om lige siden.

- Heldigvis har Håndboldspillerforeningen og også Team Esbjerg været meget aktive, og det er jeg utrolig glad for. Det viser bare, at jeg er kommet til en klub med masser af format, mener Line Jørgensen, der dermed lige akkurat er nået at blive spilleberettiget til onsdagens pokalkamp mod Hadsten fra 1. division.

- Jeg har da tænkt, at det ville trække ud i evigheder, og at jeg måske ville misse nogle ligakampe for Team Esbjerg. Det gjorde det heldigvis ikke.