- Det er først og fremmest fordi, vi stopper med at spille angrebsspil. Vi begynder at spille alt for meget sidelæns, og ingen går rigtigt mod mål. De begynder samtidig at spille syv mod seks og scorer i næsten hvert angreb, sagde Sandra Toft.

- Det er rigtig tungt. Jeg synes, at vi spillede en fantastisk 1. halvleg, og vi følte, at intet kan stoppe os. Men i 2. halvleg er vi slet ikke det samme hold. Vi bliver passive, og vi bruger ikke det, vi kan, sagde Marit Røsberg Jacobsen.

I stedet må Team Esbjerg-spillerne nu indstille sig på en vel ligegyldig bronzekamp mod Randers HK to og en halv time tidligere, end de havde sat næsen op efter at skulle spille.

"Enormt skuffende"

Det var et helt forvandlet Team Esbjerg-hold i 2. halvleg, når man så kampen udefra, og ordet passivitet gik igen og igen, når spillerne skulle forsøge at forklare, hvordan det kunne lade sig gøre at smide så stor en føring væk.

- Det er vanskeligt at sige. Jeg synes, vi bliver passive og giver ikke det samme som i 1. halvleg, hvor vi gik all-in. Otte mål er et stort forspring, men når man bliver så passive, så kan man hurtigt miste det. Det er bare enormt skuffende at smide så stort et forspring, og det skal ikke ske, sagde Marit Røsberg Jacobsen.

Der bliver ikke lang tid til at bearbejde skuffelsen. Faktisk kun lige knap 20 timer.

- Jeg har ikke rigtig lyst til at tænke på det nu. Senere i aften går det nok op for mig, at der er en kamp i morgen, og så må man indstille sig på det og gøre det bedste, man kan, sagde Marit Røsberg Jacobsen.

Sandra Toft gik faktisk så langt som at sige, at hun helst ville være fri for at skulle spille bronzekampen.

- Det bliver ikke særlig sjovt, men det er en kamp, der skal spilles.