Se videoen: Team Esbjerg-træner tror på ny sejr i EHF Cuppen

Søndag klokken 15.00 spiller Team Esbjerg deres anden kamp i EHF Cuppens gruppespil.

Første forhindring var ikke noget at snakke om, da et veloplagt Esbjerg-hold for en uge siden besejrede et meget svagt hold fra rumænske Magura Cisnadie med hele 41-18 hjemme i Blue Water Dokken.

Det bliver noget vanskeligere denne gang.

Modstanderen på udebane er norske Storhamar, der er toer i den nationale liga efter Vipers Kristiansand.

Hos Storhamar kommer Jesper Jensen & Co. til at skulle forholde sig til stærke spillere som Heidi Løke, Chana Masson og Betina Riegelhuth, der spillede for Team Esbjerg tilbage i sæsonen 2015-16, hvor klubben blev dansk mester.

