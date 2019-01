Sanna Solberg: Vi skulle have vundet med ti mål

- For mig at se handler det om fokus og mental parathed. Det er jo ikke manglende evner inde på banen, og så handler det om at holde sig til de ting, som vi eksempelvis aftaler i en timeout.

- Det er simpelt hen mangel på koncentration. Vi tager tilsyneladende for let på opgaven - og det er dybt frustrerende, mente han.

Han mente, at hans hold skulle have vundet meget større.

Pointene er vigtige

Og den udlægning var Sandra Toft fuldstændig enig i.

- Vi går helt i stå og giver dem en del kontramål. Heldigvis gav det en sejr denne gang, men mod Storhamar kostede det os et point.

- Ingen ved rigtig, hvad det er der, der går galt. Der er ikke andet at gøre end at arbejde på at gøre det bedre. Pointene er vigtige, og nu må vi jo også bare vinde nede i Bietigheim. Det tror jeg også, at vi kan, sagde Sandra Toft.

Sanna Solberg kunne heller ikke rigtig forstå, hvorfor det skulle blive så spændende til sidst, når hun og holdkammeraterne nu havde kampen i deres hule hånd.

- Vi spørger også os selv om, hvorfor det skulle blive tæt?

- Som jeg lige ser det, begynder vi at smide boldene væk og holder os ikke til aftalerne, og så stopper vi med at løbe hjem. Vi skulle have vundet med ti, vurderede Solberg, der forsvarsmæssigt stort set tog pynten helt af polske Karolina Kudlacz-Gloc, som måske er de tyske mestres allerbedste spiller.

- Det var da hårdt, men det virkede, og jeg synes, det var den helt rigtige taktik. Sejren var et stort skridt i bestræbelserne på at blive etter eller toer i gruppen og komme videre i turneringen.