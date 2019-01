Sandra Toft efter storsejr over Viborg: - Vi var det bedste hold

Storsejr: Team Esbjerg startede skidt ud, da Viborg onsdag var på besøg, men som kampen skred frem, fik vestjyderne kæmpet sig tilbage - og mere til - og kunne ved slutfløjt hive armene i vejret, da timålssejren var en realitet.

- Vi vinder på en koncentreret anden halvleg. Vi kommer rigtig dårligt fra start og er ret ufokuserede, synes vi. Så har vi en timeout, da vi er bagud 6-2, hvor vi lige prøver at sparke dem lidt bagi. Det hjalp heldigvis lidt, så vi fik stabiliseret vores forsvar, men spillede noget kedeligt og trist angrebsspil og spillede alt for meget sidelæns. Vi tog en snak i pausen om, hvad vi kunne gøre mere konkret for eksempel gå mere mod mål, tro lidt mere på os selv og gøre en forskel, når man havde bolden, og det hjalp.

- Spillerne kommer i mere fart i anden halvleg, og så hjælper det på vores kamp, at Line Jørgensen spiller så godt, får bredt spillet meget mere ud og lægger mange flere tryk fra højre side, end vi har haft de sidste mange kampe, så det var fedt at se hende folde sig lidt mere ud i dag. Selvom hun har dækket skidegodt op hele sæsonen, så kunne man godt mærke på hende, at det var godt lige at få prikket lidt hul og vist, hvad hun var i stand til, sagde cheftræner Jesper Jensen efter kampen.

Line Jørgensen har haft det rigtig svært i efteråret, efter hun kom til jer. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det var, der fungerede så godt for hende i dag?

- Jeg er ikke så kritisk, som alle andre måske er. Jeg synes, hun har gjort det rigtig godt i forsvaret. Jeg tror, man skal skille tingene lidt ad. Line er ikke en notorisk topscorer. Hun er en megadygtig forsvarsspiller, og det har hun været for os. Så har hun spillet lidt under vanlig standard i angrebet, men hun har altså også haft sine udfordringer med svær sygdom og et spillercertifikat, som ikke kunne få ud af Rumænien, så hun har også haft sit at tænke på. Hun arbejder megahårdt på hele tiden at blive bedre, og jeg har også sagt, at jeg ikke er i tvivl om, at det kommer, og hun er ikke lige så langt fra topform, som nogle andre måske mener, sagde han.

Det var ikke kun Line Jørgensen, der brillerede i den defensive del. Også en spiller som Marit Frafjord ser ud til at have sat til aftryk:

- Det betyder rigtig meget (at Marit Frafjord er kommet til klubben red.). Det betyder, at vi har en, som vi kan kommunikere med på bænken, som skal ind og ud. Det gør også, at Vilde (Mortensen Ingstad red.) kan få lidt flere pauser, og det giver lidt mere tryghed, at man sætter en ind med sådan en kvalitet og rutine, som hun har. Så jeg synes, det har givet os enormt meget, og så hjælper det selvfølgelig også, at Sandra (Toft red.) står enormt godt. Det er lidt hønen og ægget, og i dag fungerede begge dele heldigvis, så jeg ved ikke, hvem der skal have mest ros, sagde Jesper Jensen med et stort smil.