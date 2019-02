Polman efter storsejr: Det var vores bedste kamp i sæsonen

Der var lagt op til et tæt topopgør, da Team Esbjerg mødte Nykøbing F. Håndbold, men hjemmeholdet slog hurtigt fast, at det ville være alene på toppen, og vandt med hele 15 mål.

En ting fik Jesper Jensen dog ret i, for hvis Team Esbjerg ramte dagen, sagde han, så troede han på en sejr. Og om de gjorde. Ikke bare en eller to spillere, men hele holdet var med til at sikre en sejr på 42-27, og dermed bringe dem på en andenplads i tabellen.

Men der tog han helt fejl. For allerede i pausen var hjemmeholdet foran med ni mål, og man må bare sige, at der var klasseforskel på holdene lørdag eftermiddag.

Inden kampen adskilte kun et point de to hold i ligaen. Med sejren sniger Team Esbjerg sig dermed for Nykøbing F. og indtager andenpladsen i tabellen. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Afgjort i første halvleg

Der var faktisk ikke så meget tvivl. Team Esbjerg kom klart bedst fra start med to fine angreb, mens Nykøbing F. blev standset i den anden af Sandra Toft, så stillingen hurtigt hed 2-0.

Team Esbjerg havde bare lidt nemmere ved at komme til scoringer end gæsterne. Kun enkelt gang satte de det lidt over styr. Cirka halvvejs i første halvleg blev angrebsspillet en smule for stresset, hvilket medførte misforståelser, boldtab og halvdårlige chancer. Det udnyttede Nykøbing F., og efter 14 minutters spil bragte de sig foran for første og eneste gang i kampen ved stillingen 6-7.

Det varede dog ikke længe, specielt takkede være én spiller. Estavana Polman trådte hurtigt i karakter ved først selv at lave et brag af et mål fra venstre side, og i næste angreb stod hun for oplægget til Marit Malm Frafjord.

Herfra stod der Team Esbjerg på resten af kampen. Polman fortsatte med at være i hopla og lavede det ene fine mål efter det andet, men mange af holdkammeraterne kom også på måltavlen, og bredden i angrebet pressede i den grad Nykøbing F.

Udeholdet havde da heller ikke marginalerne på deres side, og et par gange fik deres målvogtere afværget skud, der alligevel endte med lige præcis at krydse stregen. En enkelt gang måtte dommeren da også tage videooptagelserne i brug, inden han dømte Anette Jensens skud inde.

Men det skyldtes i høj grad et velspillende Team Esbjerg og ikke et uheldigt Nykøbing F., at pausestillingen var 20-11.