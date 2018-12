Rutinerede Kamilla Larsen har spillet håndbold for Odense i ti år, men hun har endnu aldrig vundet noget som helst.

Det satser hun hårdt på at få lavet om på søndag eftermiddag, når Odense spiller finale i pokalturneringen mod Nykøbing Falster.

Og sejren i semifinalen mod Team Esbjerg har givet hende og holdet noget af et selvtillidsboost.

- Ja, er du vild? Selvfølgelig. Vi var jo helt nede i sækken i kampen mod Esbjerg, men alligevel fik vi det vendt.

Odense var bagud med hele otte mål flere gange i kampen.

- Vi begyndte at spille syv mod seks. Det var vist vores sidste livline i den kamp. Heldigvis gik det godt. Jeg synes egentlig også, at vi kom frem til chancerne i første halvleg, men Sandra (Toft, red.) stod bare godt, og så endte vi for ofte med at brænde på hende.

- Det er klart, at vi er jublende lykkelige for at have slået Team Esbjerg. Vi spiller altid tætte kampe mod dem, men jeg synes måske, at vi har lidt mere bredde på vores hold. Hos Esbjerg ved vi, at Polman og Liscevic gerne vil afgøre tingene.

Og nu venter så finalen mod Nykøbing Falster.

- Min mand og jeg er heldigvis ret rutinerede i gamet, så det tager vi meget stille og roligt. Men selvfølgelig er det specielt. Vi vender nok ikke lige taktikken sammen, griner Kamilla Larsen.

- Det bliver også hårdt mod Nykøbing. De har "Mulle" (Kristina Kristiansen, red.) tilbage, og hun er bare en rigtig vigtig spiller for dem. Så vi skal op på mærkerne for at vinde. Men jeg må sige, at jeg snart trænger til at prøve at vinde en pokal.