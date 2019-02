Ny sejr og stor tilfredshed i Team Esbjerg-lejren

- Jeg sagde egentlig bare, at nu skulle vi altså lige have skruet lidt op for koncentration. Det var jo ikke, fordi vi ikke kom frem til store chancer. Der var blot nogle minutter, hvor vi brændte alt for meget.

Team Esbjerg fandt dog sig selv igen, hvilket blandt andet skyldtes, at Jesper Jensen tog to timeouts med meget kort mellemrum og lige fik ro på begivenhederne.

Men det var nu lige ved at blive spændende mod Storhamar, der undervejs i anden halvleg scorede fem mål på stribe og med 11 minutter tilbage af kampen kun var bagud med to mål.

- Vi vinder fem ud af seks kampe i EHF Cuppens gruppespil og spiller uafgjort i den sidste kamp. Det tror jeg godt, at vi ville have solgt den for på forhånd, sagde han.

To point er to point

Til sidst var der dog ingen slinger i valsen. Det var Sandra Toft, der stod en rigtig fin kamp inde i målet, godt tilfreds med.

- To point er to point, og det var det vigtigste. Spillet var nok ikke lige kønt hele vejen igennem, men vi arbejder godt for det i forsvaret, og når man kan holde modstanderen nede på 20 mål i en kamp, har man bare en rigtig god chance for at vinde. Det kom heldigvis også til at holde stik denne gang.

På tirsdag er der lodtrækning til kvartfinalerne i EHF Cuppen. Der er endnu ikke et totalt overblik over, hvem Team Esbjerg kan komme til at møde. Dog er det en kendsgerning, at modstanderen kan gå hen at blive Herning-Ikast, der bliver toer i deres pulje. Team Esbjerg kan dog også trække hold fra Frankrig, Rusland, Spanien eller Rumænien.

- En dejlig tur til Spanien for at møde Bera Bera ville da ikke gøre mig noget, sagde Sandra Toft.

- Til gengæld vil det jo være lidt fesent med en tur til Ikast - og vi vil jo også gerne undgå en meget lang tur til Krasnodar i Rusland, men vi må vente at se, hvad lodtrækningen bringer. Vi er glade for at vinde gruppen, så vi undgår Siofok fra Ungarn. Det var ret vigtigt.