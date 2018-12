Ny Team Esbjerg-profil: Jeg har savnet at spille håndbold

Marit Malm Frafjord fik sine første minutter for Team Esbjerg i søndagens Final 4-bronzekamp mod Randers HK. Hun havde ellers stoppet karrieren for et halvt år siden, men savnet til håndbold blev for stort.

- Det var sjovt at få sine første minutter i sådan en kulisse. Det er der ikke mange, der prøver i sin debut at spille for så mange mennesker. Jeg var lidt spændt i går, men det har med pigerne og trænerne og alle omkring holdet været vældig nemt at være ny på holdet. Jeg har haft to træninger og to kampe, og jeg føler allerede, at jeg er en del af holdet, siger Marit Malm Frafjord.

Søndag fik 33-årige Marit Malm Frafjord med det imponerende CV sin debut for Team Esbjerg, da holdet slog Randers HK med 32-26 i Final 4-bronzekampen, og det var trods hendes meritter og mange håndboldoplevelser en stor ting for hende.

Profil: To OL-guldmedaljer, en VM-guldmedalje og fire EM-guldmedaljer. Det er ikke en frøken hvem-som-helst, at Team Esbjerg har hentet ind til den sidste halvdel af sæsonen.

Kan kombineres med nyt arbejde

Men hvad får egentlig en 33-årig, der har prøvet så meget i sin karriere til at gøre comeback efter at være kommet godt i gang med det civile arbejdsliv? Svaret skal findes i kærligheden til den lille runde.

- Jeg har savnet at spille håndbold, og så fik jeg et opkald fra Jesper. Jeg havde faktisk tænkt lidt, at hvis jeg nu skulle tilbage til håndbold, så var Esbjerg et hold, som jeg godt kunne tænke mig at spille for. Der er mange gode spillere, og det er en klub med gode faciliteter og fans, siger Marit Malm Frafjord.

Hun fortæller samtidig, at hun har set mange af holdets kampe siden sommer og i forvejen kendte mange af spillerne på holdet. Hendes arbejde i Oslo havde samtidig en afdeling i Danmark, så derfor passede det hele ganske godt sammen.

I Esbjerg er hun primært tiltænkt en rolle i forsvaret, og det er hun også selv helt indstillet på. Formmæssigt mener hun heller ikke, at hun er så langt fra toppen efter et halvt år væk fra håndbold.

- Jeg har kun haft to træninger, og så spillede jeg fem minutter i en træningskamp inden første kamp, så jeg mangler helt klart en del håndboldmæssigt. Den fysiske form har selvfølgelig også været bedre, men den er egentlig okay. Det skal nok komme ganske hurtigt. Generelt har jeg det nogenlunde let til at komme i form, siger Marit Malm Frafjord.