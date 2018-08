Norsk stregprofil: På søndag begynder alt det sjove

POKALHÅNDBOLD: - Hold da op de ser godt nok gode ud.

Sådan sagde vi dengang jeg var knægt, når vi løb og varmede op til en håndboldkamp, når vi kunne se, at vores modstander havde ens træningsdragter på.

Så var det, at man for alvor løb rundt og rystede en smule i bukserne.

Og netop de benovede blikke sendte 1. divisionsspillerne fra Hadsten ned mod Team Esbjerg, da de to hold onsdag aften løb og varmede op til deres indbyrdes møde i 1/8-finalen i pokalturneringen.

Hadsten havde lavet en fest ud af kampen. Det var en fornøjelse, og landsholdsspillere som Sandra Toft og Line Jørgensen fik stort bifald, da de blev præsenteret efter alle kunstens regler.

Men nu er pokalturneringen jo som bekendt den korteste vej ud i Europa, og derfor var der ingen gaver fra Team Esbjerg, hvor cheftræner Jesper Jensen sendte sine bedste spillere på banen fra start.

Marit Røsberg Jacobsen sad over med mindre rygproblemer, men hun sagde selv, at hun er 100 procent klar til Super Cuppen i weekenden, men ellers var det fuld power fra det allerførste minut, og det var tydeligt, at den kamp bare skulle dræbes i en slem fart.

Og det blev den. Team Esbjerg førte 7-0, inden Hadsten, der i sidste sæson blev femmer i den næstbedste række, havde held til at få scoret på Sandra Toft, der stod første halvleg med en redningsprocent på 61, inden hun fik fri og overlod målet til Rikke Granlund.

- Vi havde nu ikke talt om, at vi skulle være vilde og voldsomme fra start, men den slags forventer man jo bare. Og vi er et hold, som godt kan lide at køre på for fuld kraft.