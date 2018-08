Nedtrykt Sanna Solberg: Nu kan det kun gå én vej

- Vi har mange nye spillere på holdet, og det synes jeg, at man kan se. Når tingene ikke fungerer, bliver det i perioder alt for individuelt.

- Stort set alle spiller under niveau, så det er vi naturligvis ikke tilfredse med. Det var helt klart vores dårligste præstation her i optakten, så det er ærligt, at den kommer, når vi spiller om en titel, konstaterede Team Esbjerg-træneren.

- Nu kan det kun gå én vej, og det er fremad. Vi laver mange fejl og brænder alt for mange store chancer, så vi gør det svært for os selv, mente den norske fløjspiller.

Et fint niveau

I den modsatte lejr var humøret noget bedre. Træner Claus Mogensen mente, at hans hold havde spillet fremragende.

- Vi holder et fint niveau hele vejen igennem, og jeg synes i den grad, at sejren er fortjent. Det er et godt afsæt til turneringen, mente han.

Og ligaen begynder jo lige om lidt - og onsdag åbner København og Team Esbjerg netop med en kamp mod hinanden.

Den kamp tror Sanna Solberg godt, at hun og holdkammeraterne kan tage over og vinde.

- Vi skal kunne spille meget bedre, end vi gjorde i den her kamp, og det er jeg sikker på, at vi gør. Det er dejligt, at vi kan få en hurtig revanche mod København, sagde Solberg, der i slutfasen af Super Cup-kampen blev sendt til tælling og måtte have behandling.

- Jeg fik "bare" et drøn ind i maven, så jeg mistede lige luften et øjeblik.

Jesper Jensen har i lighed med Solberg også en stræk tro på, at Team Esbjerg kan få revanche på onsdag, når der er de første dyrebare ligapoint på spil.

- Vi kan gøre mange ting bedre, så det håber vi på, at vi kan få til at lykkes.