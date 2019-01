Melgaard vælger familien frem for Team Esbjerg

ESBJERG: Team Esbjerg skal finde en ny assistenttræner efter denne sæson. Cheftræner Jesper Jensens sparringspartner, Mette Melgaard, stopper til sommer. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Hvis jeg kun havde mig selv at tage hensyn til, havde jeg fortsat, men jeg har en familie med Alexander på tre år. Hver uge sidder min mand, Lasse, og jeg og planlægger ned i detaljer, hvordan den kommende uge skal gå op, og med EHF Cup, HTH Ligaen og et krævende job efterlader det ikke meget familietid, siger Melgaard, der henviser til manden Lasse Sall og parrets barn.

Melgaard har desuden et tidskrævende job som advokat.

- Jeg føler, at jeg med min beslutning siger farvel til en familie, og jeg er slet ikke færdig med det projekt, Jesper og jeg har sat i gang. Jeg vil komme til at savne Jespers rummelighed, omgangen med spillerne, det sociale og at arbejde frem mod fælles mål, siger Mette Melgaard.

Jesper Jensen ærgrer sig på klubbens vegne over beslutningen.

- Jeg har fuld forståelse for hendes beslutning, men for klubben og for mig som træner er det helt vildt ærgerligt. Vi er som trænerteam bare et godt match og kompenserer for hinandens mangler. Jeg tror, spillerne føler, at der er en god balance i vores arbejde. Jeg havde rigtig gerne fortsat samarbejdet med Mette, siger Jesper Jensen.