Mangler kynisme: - Vi skulle have lukket kampen tidligere

Det var en yderst tilfreds cheftræner, der efter kampen kunne gøre status på holdets anden ligasejr efter at have startet sæsonen med to nederlag til København Håndbold.

- Jeg synes, det er sindssygt flot at rejse sig efter sådanne to mavepustere mod København. Vi var jo højt på strå, og så var vi dybt nede at grave efter de to København-kampe. Det er cool som hold at rejse sig efter det, og det har jeg rost dem for, sagde Jesper Jensen.

Kampen mod Viborg, der endnu har holdets første ligasejr til gode i denne sæson, bar præg af, at Team Esbjerg havde overtaget gennem de fleste af kampens 60 minutter.

- Jeg synes, vi laver rigtig mange gode ting i dag. Jeg synes, vi var virkelig gode. Der var mange gode individuelle præstationer, men vi manglede kynismen, sagde Jesper Jensen og fortsatte:

- Jeg synes, vi var mere end tre mål bedre end dem i dag, og det var det eneste, vi snakkede om nu her (efter kampen red.). Der er rigtig meget ros for mange ting, men lige når vi havde chancen for at lukke kampen, brænder vi eller laver tekniske fejl. Det var bare for dumt, for Viborg øjnede jo chancen for at vinde, og det kunne de lige så godt have gjort. Da dommeren lavede sin første fejl efter 53 minutter, så var Viborg pludselig oppe igen, og det var der ingen grund til. Jeg synes, det var ærgerligt, at vi ikke var mere kyniske, men jeg er rigtig glad for at vinde heroppe.

Hvorfor trak I ikke fra Viborg tidligere i kampen?

- Vi manglede bare kynismen, og vi manglede simpelthen at tage de chancer, der bød sig. Vi havde jo rigtig mange frie chancer indover på Rikke (Poulsen red.).