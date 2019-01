LIVE: Team Esbjerg jagter hjemmeholdet

Team Esbjerg tager for alvor hul på det nye år, når Herning-Ikast Håndbold tager imod vestjyderne onsdag aften. JydskeVestkysten sidder klar, når årets første kamp i ligaens fløjtes i gang.

Håndbold: Lørdag glippede drømmen om at generobre pokaltitlen for Team Esbjerg, mens vestjyderne formåede at rejse sig dagen derpå og sikre sig tredjepladsen i pokalturneringen.

Onsdag venter så årets første kamp i ligaen efter EM-pausen, når ligaens nummer fem, Herning-Ikast, tager imod ligaens nummer fire i IBF Arena. De to hold ligger inden mødet begge med tyve point, så der skal en sejr til, hvis ikke Team Esbjerg skal glide yderligere ned i tabellen.

JydskeVestkysten sidder klar i Ikast, når kampen fløjtes i gang klokken 20.30 og opdaterer herunder med kampens højdepunkter.