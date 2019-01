- Vi vil videre til en kvartfinale i turneringen, og så handler det i hvert fald om at holde sin hjemmebane. Vinder vi over Bietigheim, ser det godt ud. Taber vi, er vi under pres, så det er en nøglekamp, vurderer Jesper Jensen.

Det var ikke speciel godt, da Team Esbjerg i sidste weekend spillede 28-28 ude mod norske Storhamar - og storspillet blev der aldrig brug for, da det i onsdagens blev til en storsejr på 35-22 i ligaen over bundproppen EH Aalborg.

Masser af fysik

Bietigheim bliver dog med stor sandsynlighed ikke sådan lige at sætte på plads.

- Spiller vi på vores topniveau, har vi en fin chance. Jeg forventer, at det bliver en kamp med masser af fysik, og for vores vedkommende handler det først og fremmest om at få gang i forsvaret. Det havde vi ikke mod Storhamar, og det kostede desværre et point.

Og så er der også blevet sagt "tålmodigt angrebsspil" mere end en gang på taktikmødet.

- Vi skal tænke os om i hvert eneste angreb. Længere er den sådan set ikke.