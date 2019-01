Jesper Jensen advarer mod Viborgs kontra: Team Esbjerg skal afslutte angrebene ordentligt

Viborg gæster onsdag Esbjerg med et håb om at rykke et skridt nærmere Team Esbjerg og ligatoppen. Skal det ikke ske, er vestjyderne nødt til at få Viborgs kontraløb under kontrol, mener cheftræner Jesper Jensen.

Optakt: Team Esbjerg tager onsdag aften imod Viborg hjemme i Dokken.

Og selvom vestjyderne allerede har trukket sig sejrrige ud af sæsonens to første opgør med de grønblusede, så forudser cheftræner Jesper Jensen en meget tæt kamp onsdag.

- Jeg forventer, det bliver en svær kamp. Viborg har været rigtig godt kørende, siden vi i september slog dem ud af pokalen i kvartfinalen. Siden da har de kun tabt en ud af 15 kampe, så det er et super velspillende hold, der kommer herned med selvtillid, så det bliver svært, siger han og tilføjer:

- Vi skal spille godt, og så har vi også muligheden for at vinde. Det er vi helt bevidste om. Selvom Viborg er stærke, føler vi, at vi også kan vinde i Blue Water Dokken. Det ville være supervigtigt i forhold til, at vi har mulighed for at sætte Viborg af. Viborg er lige nu seks point efter os i ligaen, fordi de startede med at tabe de første fem kampe. Kan vi sætte dem af, så vil vi også ende foran dem, når det hele skal gøres op.

Begge hold møder op med sejre i ryggen. Viborg kommer med en tremålssejr over norske Larvik i sportstasken, mens hjemmeholdet har storsejren over rumænske SC Magura Cisnadie at se tilbage på.

- Kampen i weekenden har givet os mulighed for, at der er nogen, der har fået lidt selvtillid og nogen har kunnet spare lidt kræfter. Vi er i hvert fald ikke trætte, men vi er til gengæld heller ikke prøvet af på det niveau, vi skal spille på mod Viborg, siger Jesper Jensen om sejren på 41-18.