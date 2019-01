Jesper Jensen: - Alle sejre skal fejres

Håndbold: Team Esbjerg startede året med en tremålssejr, da vestjyderne sent onsdag aften spillede mod Herning-Ikast i en direkte duel om ligaens fjerdeplads.

Begge hold mødte op til kampen med 20 point, og Team Esbjerg ligger med onsdagens tre point nu på samme pointantal som København på tredjepladsen.

- Det er supervigtigt at starte året med en sejr. Nu har vi startet anden halvdel af sæsonen med at spille mod Herning-Ikast og København. Vi har været i Viborg, Falster, København, Ikast og Odense, så hvis vi kan få Blue Water Dokken til at være den hjemmebane, som den har været hele efteråret, så har vi et supergodt kampprogram. Alle sejre skal fejres, selvom det ikke var lige kønt til tider i dag, sagde cheftræner Jesper Jensen efter kampen.

Kampen var lige indtil de sidste ti minutter, hvor Team Esbjerg trak fra. Alligevel følte Jesper Jensen dog ikke, at sejren var sikker før slutfløjtet:

- Vi nåede aldrig helt i kontrol i kampen og lavede lidt individuelle fejl til tider, og så lukker vi lige et par mål ind. Man skal huske på, at der er også meget kvalitet på Herning-Ikasts hold. Heldigvis holdt vi afstanden og følte os lidt halvtrygge i det, men vi vidste godt, at med en udvisning eller to lidt skøre kendelser kunne det blive helt lige. Jeg synes, vi var det bedste hold i dag, og derfor kan vi måske håbe på, at næste gang vi står i samme situation, kan vi stå med seks-syv mål i stedet for tre mål, for den er lidt farlig.

- Vi vandt på vores forsvar, der spillede ligesom i Final4-semifinalen mod Odense. Forsvaret er rigtig stærkt seks mod seks. Herning-Ikast fik løsnet det lidt ved at spille syv mod seks i en periode, men vi ender alligevel ved at score tre eller fire mål. Havde vi gjort det mod Odense, havde vi også vundet semifinalen. Så længe de andre hold spiller seks mod seks mod os, så, synes jeg, vi ser gode ud.

Næste gang, Team Esbjerg skal i aktion, bliver lørdag, hvor rumænske Sports Club Magura Cisnadie gæster Blue Water Dokken