Gruppefinale i egen hal på lørdag - se videoen

Det afgøres på lørdag hjemme i Blue Water Dokken, om Team Esbjerg bliver nummer et eller nummer i gruppen i EHF Cuppen.

Der er nemlig lagt op til den helt store gruppefinale mod Storhamar fra Norge, som Team Esbjerg spillede uafgjort 28-28 med på udebane for nogle uger siden.

Den tidligere Team Esbjerg-spiller Betina Riegelhuth & Co. vandt søndag med mindst mulig margin deres hjemmekamp over tyske Bietigheim, der ellers var stort foran undervejs og også førte med 28-27 blot et halvt minut før tid.

Alligevel vandt Storhamar 29-28 og kravler dermed op på syv point. Det betyder, at det norske hold vinder gruppen, hvis det bliver til en sejr i Blue Water Dokken i den kommende weekend. Sker det, vil både Storhamar og Team Esbjerg nemlig begge stå på ni point - og så vil det norske hold være bedst i det indbyrdes regnskab.

Omvendt kan Team Esbjerg nøjes med uafgjort og stadig vinder gruppen. Og det skulle meget gerne komme til at ske, hvis man spørger cheftræner Jesper Jensen, der naturligvis havde håbet på, at Bietigheim kunne havde snuppet et point fra Storhamar.

- Så havde vi været sikker på førstepladsen inden den sidste kamp, men nu må vi jo også bare vinde den kamp. Længere er den sådan set ikke, vurderer Jesper Jensen.

- Nu får vi i hvert fald en super spændende hjemmekamp på lørdag, og det glæder vi os da helt bestemt til.

Team Esbjerg-træneren var fint tilfreds med sit eget hold, der tidligt søndag vandt hele 32-19 i Rumænien over Magura Cisnadie.

- Vi løste opgaven meget sikkert, og jeg var i hvert fald aldrig i tvivl om, at vi ville vinde den kamp. Der var måske lige nogle minutter i første halvleg, hvor vi mistede lidt fokus, men ellers var det i orden hele vejen rundt.

Jesper Jensen fik skiftet en masse ud undervejs, så også på den led blev opgaven løst tilfredsstillende.

- Vi er 100 procent til at fortsætte det krævende program. Vi skal være der igen allerede på onsdag, og det kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne være.