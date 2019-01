Grønt lys: Team Esbjerg-fløj nærmer sig et comeback

Maria Mose Vestergaard satser på at være tilbage på banen om cirka tre uger.

Den lange ventetid er snart ved at være slut for Maria Mose Vestergaard.

Den 17. marts sidste år pådrog Team Esbjerg-fløjen sig en knæskade i en ligakamp mod FC Midtjylland. De første meldinger gik ellers på, at det "bare" var et hårdt slag på knæet, men det viste sig efterfølgende at være langt mere alvorligt.

Hun havde pådraget sig en korsbåndsskade, og den slags tager som bekendt det meste af et års tid at komme sig over.

- Der er intet godt overhovedet at sige om sådan en skade. Jeg har været langt nede undervejs, fortæller Maria Mose Vestergaard, der ellers havde satset hårdt på at blive klar til Final4-stævnet på hjemmebane mellem jul og nytår, men sådan gik det ikke.

- Det havde jeg sat næsten op efter, men uheldigvis har jeg haft lidt irritation omkring menisken. Det ødelagde min plan, men det er ovre nu, og jeg er for alvor begyndt at kunne løbe igen. Om kort tid begynder jeg så på haltræningen, og derefter går det forhåbentlig hurtigt.

Og den plan er realistisk. Det fortæller fysioterapeut Jacob Dejgaard, der har fulgt Maria Mose Vestergaard gennem hele genoptræningsforløbet.

- Alt er forløbet planmæssigt. Hun har arbejdet rigtig hårdt, men der har dog været et lille bump her til sidst. Jeg tror, det er realistisk, at hun er på banen igen omkring den 1. februar.

Maria Mose Vestergaard er 23 år og har spillet i Team Esbjerg i hele sin karriere. Hun er en af de spillere, som har kontraktudløb efter denne sæson.