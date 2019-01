Flere sejr sat over styr: Team Esbjerg skal mindske udfald

Lørdag smed Team Esbjerg en syvmålsføring over styr, da tyske Bietigheim var på besøg i Esbjerg. Det endte med en sejr, men også kun lige. Tirsdag kommer Skanderborg på besøg i det vestjyske og her er fokus på at spille godt over 60 minutter. Selv mener Jesper Jensen, at det er en generel udfordring for danske hold at præstere som favoritter.

Optakt: Team Esbjerg har flere gange i sæsonen sat store føringer over styr og gjort lidt for mange kampe lidt mere spændende, end de burde have været.

En ottemålsføring blev til et tomålsnederlag til Odense i pokalturneringens Final4. Og dette på hjemmebane.

Efter at have ført kampen igennem mod Odense i en ligakamp i oktober, blev en tremålsføring også vendt til et nederlag efter en scoring i sidste sekund.

Og kort forinden var det blevet til en hjemmenederlag mod Aarhus United.

I en pressemeddelelse fra Team Esbjerg forholder cheftræner Jesper Jensen sig netop til den her udfordring med udfald i kampe, som ellers ligner sikre sejre - både inden og under kampen.

- Vi spillede 45 flotte minutter mod Bietigheim (i weekenden red.), men så var vi ved at tabe det hele på gulvet på 10 minutter. Det samme billede har vi set i andre kampe, og det er måske holdets største udviklingspunkt at få de gode perioder til at vare hele kampen, siger han i pressemeddelelsen.

Her kommer han også med et bud på, hvad der ligger bag disse dårlige perioder, som kan forekomme, når man mindst venter det.

- Danske hold har generelt svært ved at være favoritter. Det er som om, det fylder mere, at man ikke må tabe, end muligheden for at vinde. Det er en spændende mental udfordring, at vi er så gode til at være underdogs, men har det dårligt med det modsatte, siger han i pressemeddelelsen.