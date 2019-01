Får mere spilletid: Annette Jensen har fundet sin rolle på holdet

Annette Jensen har de seneste kampe fået mere og mere spilletid for Team Esbjerg. En af årsagerne til dette er, at hun er ved at have fundet sin egen rolle på holdet og lært sine holdkammerater bedre at kende.

- Jeg har måske fundet min rolle på holdet lidt mere og tør stille nogle krav samt tage en dirigentrolle angrebsmæssigt og styre tingene. Jeg har også fundet ud af, at en af mine styrker i forhold til holdet er, at jeg er lidt mere struktureret end nogle af de andre. Og det er måske også det, vi kan bruge i kampene. Jesper ved, at hvis han beder mig om at gør et eller andet, så skal det nok blive gjort.

En af årsagerne til dette er ifølge Annette Jensen selv, at tilgangen af norske Marit Frafjord, der særligt har styrket Team Esbjergs defensiv, har givet nogle andre muligheder. En anden årsag er, at hun er ved at være spillet ind på holdet:

- Det er jo rigtig dejligt. Det er fedt at kunne få lov til at bidrage og især at få lov til at bidrage lidt mere i angrebsspillet i forhold til i efteråret, hvor det har været lidt mere forsvarsmæssigt, siger Annette Jensen.

Og det lader til, at hun nu kan få mulighed for det. Efter et efterår med flest spilleminutter foran eget mål, har hun de seneste par kampe fået en større rolle i den modsatte ende af banen.

Tager tid at falde ind

Som playmaker finder hun det naturligt, at angrebsdelen har ladet vente på sig, da kvinden med taktstokken gerne skulle have et stort kendskab til sine medspillere - noget der ikke kommer af sig selv.

- Nogle gange tager det bare tid at falde ind. Ikke fordi det er svært at falde ind med holdkammeraterne og snakke sammen og sådan noget, men mere ligesom at finde sin egen rolle i det. For mig har det tit taget et halvt år at finde min rolle og at finde ud af, hvordan jeg skal gå til mine medspillere, hvordan jeg kan styre og bidrage. For mig er det naturligt, at det slipper lidt her efter jul.

- Jeg tror, at det for mig også handler om at kende mine medspillere. Som playmaker handler det meget om, at jeg skal vide, hvordan jeg bedst sætter dem i den bedst mulige situation, og hvordan de forskellige personer skal have tingene at vide, siger Annette Jensen, der formentlig får rig mulighed for spilletid, når Team Esbjerg onsdag tørner sammen med Ringkøbing. En kamp, som playmakeren mener, skal vindes.