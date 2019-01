Estavana Polman: Det er ikke alvorligt

- Jeg synes, at vi kæmper godt for det. Vi giver aldrig op, selvom det ser sort ud. Det kendetegner vores hold.

Betina Riegelhuth og Storhamar åbnede gruppespillet med et nederlag til tyske Bietigheim, der topper gruppen med fire point for to kampe efter deres sikre sejr i weekenden over rumænske Magura Cisnadie.

Men Team Esbjerg kan godt vinde over Bietigheim, vurderer Riegelhuth.

- Esbjerg har et bedre hold, og derfor ser jeg dem som favorit i kampene mod tyskerne. Så hvis Team Esbjerg nu vinder to gange over Bietigheim, og vi slår rumænerne i de to næste weekender, passer pengene jo snart, sagde hun med smil på læben.