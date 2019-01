Og den 28-årige hollænder glæder sig virkelig til gensynet.

- Jeg var rigtig glad for at være i Team Esbjerg. Vi havde et godt hold, og vi havde stor succes, så det var bestemt en rigtig, rigtig god tid, siger Laura van der Heijden.

Hun var med på guldholdet i sæsonen 2015-16, og den driftssikre højre back gjorde det også godt for Team Esbjerg i den følgende sæson, hvor hun scorede hele 56 mål i Champions League.

Laura van der Heijden spillede en enkelt sæson i den ungarske topklub FTC efter opholdet i Esbjerg, men nu er hun i truppen hos de tyske mestre fra Bietigheim.