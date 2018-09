Så er det endelig så vidt for 28-årige Rut Jónsdóttir.

Lørdag er hun en del af cheftræner Jesper Jensens trup til den formodentlig meget overkommelige udekamp mod Skanderborg.

- Jeg er spændt, og jeg må også sige, at jeg faktisk er en smule nervøs. Det er jo næsten halvandet år siden, at jeg sidst har spillet en kamp, forklarer hun.

I hele sidste sæson var Jónsdóttir gravid, og for et halvt år siden blev hun og kæresten Ólafur Gústafsson, der spiller for KIF Kolding, forældre til sønnen Gústaf Bjarki.

- Det er det største i mit liv. Det er fantastisk, og alt er bare forandret. Men jeg har selvfølgelig savnet håndbolden rigtig meget. Mange spillere er tilbage tre måneder efter en fødsel, men det er ikke gået helt så nemt for mig.

Kampformen er af gode grunde ikke i top, og derfor forventer islændingen ikke, at hun skal ind og trække et stort læs i sin første optræden.

- Jeg håber, at vi hurtigt er i stand til at sætte os på kampen, og så bliver der forhåbentlig plads til mig i nogle minutter, men nu må vi se. Jeg er i hvert fald bare glad for at være tilbage.