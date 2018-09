Efter to nederlag: Cheftræner spændt på Viborgs tilstand

Tirsdag skal Team Esbjerg forsøge at fortsætte de gode takter fra weekendens sejr, når holdet drager nordpå for at møde ligarivalerne fra Viborg.

Optakt: Team Esbjerg hentede i weekendens holdets første to point i ligaen, da Herning-Ikast Håndbold blev besejret med 25-23.

Tirsdag venter sidste års bronzevindere fra Viborg HK. Der på ingen måder kan juble over at have fået en drømmestart på sæsonen. Danmarks mest vindende håndboldklub på kvindesiden tabte i sidste uge hjemme med ti mål til Nykøbing Falster, og senest måtte viborgenserne i weekenden slukørede tage hjem fra Aarhus med et tomålsnederlag i bagagen.

Hvordan den mindre gode start har sat sig på holdet, vides af gode grunde ikke endnu, men det kan gå to veje. Enten er det et såret hold, der møder op til kampstart, eller også er det et topmotiveret hold, der for alt i verden vil kæmpe for at hive sæsonens første point hjem.

- Vi ved godt, det er svært deroppe (i Viborg red.). Man ved aldrig, om det er godt eller skidt at møde dem på det her tidspunkt, hvor de har haft to dårlige kampe i benene. Vi ved, det er et klassemandskab, og at de på et eller andet tidspunkt nok skal steppe op, så det bliver spændende at se, hvilket udtryk de kommer med i morgen.

- For begge holds vedkommende gælder det, at det ikke har gledet i olie her i starten, men jeg synes, vi rejste os mod Herning-Ikast og spillede en fornuftig kamp, siger Jesper Jensen, cheftræner for Team Esbjerg.