Sandra Toft er en af syv etablerede landsholdsspillere, som fremover tilbydes intensiv sparring i et tæt samarbejde mellem Team Danmark, Dansk Håndbold Forbund og Team Esbjerg. Det skal være med til at forlænge karrieren.

Landsholdskarrieren står ikke foran en afslutning lige foreløbig, men nu gøres der en målrettet indsats for, at 29-årige Sandra Toft, der har rundet 100 landskampe, kan blive lidt længere end det måske ellers ville have været tilfældet.

Hun er en af syv etablerede landsholdsspillere, som der nu gøres noget ekstra for. Toft vil modtage supervision omkring den fysiske træning på ugentlig basis. Denne del af træningen planlægges i samarbejde mellem spiller, klub og forbund og sker decentralt i klubmiljøet, så samarbejdet mellem klub og forbund kommer til at understøtte spillerens udvikling bedst muligt.

Derudover vil der være adgang til psykologisk bistand, ernæringsvejledning eller andre af Team Danmarks støttefunktioner.

- Jeg er glad for de nye tiltag. Alt i den retning er kærkomment, og jeg tror i hvert fald, at jeg kommer til at få glæde af tilbuddet omkring den fysiske træning. Jeg har et knæ, som ind i mellem driller en smule. Det knæ er altså mere end 29 år, konstaterer en smilende Sandra Toft.

Hun ved ikke hvor lang tid karrieren fortsætter, men én ting ved hun:

- Jeg vil gerne spille mange år endnu, og hvis den øgede satsning kan bidrage til det, er jeg jo bare glad.