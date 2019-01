Glade spillere: En kamp med tro på tingene og en masse energi

Stor glæde i Team Esbjerg-lejren efter sejren og en helstøbt holdindsats i det sydtyske. Kristine Breistøl var glad for, at hun kunne bidrage til sejren.

- I en håndboldkamp kan der altid ske en masse på kort tid, men jeg synes, at vi holdt fast i konceptet. Og jeg sad med en god fornemmelse.

Det var ordene fra cheftræner Jesper Jensen efter den overbevisende præstation, der betyder, at Team Esbjerg nu er snublende tæt på en kvartfinale i EHF Cuppen.

- Spillerne udstrålede masser af energi i dag. Det betød, at Mette (assistenttræner Melgaard, red.) og jeg kunne have fuldt fokus på det taktiske. Jeg synes, det var en kamp, hvor der var god ro på.

Det er noget sjovere at rejse hjem fra en europæisk udekamp sent søndag aften og nat, når man har vundet.

En rigtig god kamp

Også Kristine Breistøl var godt tilfreds. Det havde hun også al mulig god grund til at være, for den lange norske kvinde spillede en af sine hidtil bedste kampe i Team Esbjerg-trøjen. Hun dækkede godt op, og så var hun godt skydende og blev topscorer med seks mål.

- Vi stressede ikke mod Bietigheim. Vi holdt fast, og det var dejligt. Og ja, selvfølgelig er det dejligt at kunne bidrage med nogle mål. Så jeg er rigtig godt tilfreds, sagde Breistøl.

Men hun var nu først helt rolig, da Kristina Liscevic i slutminutterne fiskede en bold og scorede sikkert på kontra.

- Bietigheim kom flere gange tæt på os, men vi holdt hele tiden et forspring på to mål, men vi er super tilfredse med sejren. Nu ser det godt for os.

Den udlægning er Jesper Jensen enig i.

- Vi er oppe på syv point, og vi mangler derfor et point i at være videre. Vi har chancen i Rumænien på søndag, og den har vi tænkt os at gribe. Nu vil vi vinde gruppen.

Og ja, det må være det klare mål, mente Marit Frafjord, der i lange perioder holdt fint sammen på defensiven.

- Vi holder vores aftaler, og vi arbejder godt sammen i forsvaret. Jeg synes, vi havde fint styr på dem. Og så fungerede angrebsspillet igen rigtig fint. Vi havde ikke svært ved at komme frem til store chancer - og det er rigtig positivt.

- Nu skal vi gøre det færdigt i Rumænien på søndag, mente rutinerede Frafjord.