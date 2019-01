Udebaneturneen fortsætter med duft af Final 4

Hele fem ud af seks ligakampe i januar er på udebane for SønderjyskE. Assisterende kaptajn Steffen Frank ser det dog ikke som noget problem.

- Man kan da godt tænke "Det er godt nok nogle lange ture", men det er sådan, at ishockey er, og vi kender efterhånden til bussen. Jeg tror umiddelbart ikke, at det får nogen betydning. Jeg synes, at vi har været stærke både ude og hjemme i år, siger Steffen Frank.

Jo, vi må håbe, at bremserne er blevet tjekket, vinterdækkene er i topform, og at der er fyldt godt med sprinklervæske på, når SønderjyskE-bussen her i januar får set lidt af de danske motorveje. Fem ud af seks ligakampe er på udebane, men assisterende kaptajn Steffen Frank ser det ikke som noget problem.

Forsmag på Final 4

Først venter Frederikshavn tirsdag aften, efter at bussen søndag aften kørte hjem fra Herlev med et ærgerligt 4-2-nederlag, som assisterende kaptajn Steffen Frank kaldte et selvforskyldt nederlag.

- Vi har vores chancer, og jeg synes egentlig, at vi spiller en god kamp, når man tænker på, at vi har siddet stille siden den 30. december mod Odense. Jeg synes, at vi kom godt ud, men der manglede lige lidt her og der, og der var nogle powerplaychancer, som vi ikke fik udnyttet, siger Steffen Frank.

Hvis vi lige skruer tiden to og en halv uge frem til den 25. januar, så er det faktisk også lige netop Frederikshavn, der venter i semifinalen ved Final 4 i Aalborg. Steffen Frank forsøger dog ikke at tænke for meget på den kamp endnu.

- Vi skal prøve at tænke på, at det er en grundspilskamp, og den vil vi ud at vinde. Final 4 er en helt anden turnering og i en helt anden arena, men vi får selvfølgelig en forsmag på, hvordan de (Frederikshavn, red.) spiller, siger Steffen Frank.