Topbrag i ishockeyligaen: Defensiven bliver nøglen til sejr

Tirsdag aften mødes ishockeyligaens nummer et og to til et ægte topbrag i Vojens. Førerholdet Rungsted har revanche til gode, da SønderjyskE vandt 5-2 i Rungsted for kun godt en uge siden.

Topopgør: Nummer to mod nummer et. Så kommer vi vist ikke tættere på en vaskeægte topkamp. SønderjyskE tager tirsdag aften imod ishockeyligaens spids på hjemmebanen i Vojens. Hele 11 point skiller de to hold inden opgøret, men SønderjyskE har allerede i løbet af sæsonen vist, at det ikke er i de indbyrdes kampe, at Rungsted er et bedre hold. Således blev det så sent som forrige søndag til en overbevisende 5-2-sejr til SønderjyskE, da de lyseblå var på besøg i Rungsted, og i sæsonens to foregående kampe har SønderjyskE også været godt med. 5. oktober vandt SønderjyskE med 3-0 i Rungsted, mens Rungsted vandt med 2-1 i Vojens 14 dage senere efter overtid. Hver gang har det altså været udeholdet, der er løbet med sejren. Hvis det skal laves om tirsdag aften, så er det først og fremmest defensiven, der er nøglen, hvis man spørger SønderjyskE-back Daniel K. Nielsen. - Det, vi gjorde godt sidst og første gang i Rungsted, var, at vi stod sindssyg godt i defensiven, og så scorede vi på de chancer, vi fik. Hvis vi kan gøre det igen i morgen (tirsdag, red.), så får vi også tre point, er jeg sikker på. Det er defensiven, der skal stå i første række, og så skal målene nok komme, siger Daniel K. Nielsen.

Optakt Ishockey , ligaen

, ligaen Tirsdag klokken 19.00 : SønderjyskE - Rungsted Seier Capital

: SønderjyskE - Rungsted Seier Capital JV tipper: 4-2

Tidlige julegaver Tilskuerne i Vojens bliver altså forkælet med tidlige julegaver i form af store kampe i disse decemberdage. Fredag var det lokalrivalerne fra Energy, der var på besøg, og først blev besejret efter straffeslag. For spillerne er det også sjove kampe. - Det er altid sjovt mod Esbjerg, hvor der altid er gang i hallen og tilskuerne, og vi ved også, at Esbjerg er bedre, end hvor de ligger. Jeg ved ikke, om jeg har glædet mig mere til en kamp frem for en anden, men jeg synes, at det er rigtig sjovt at spille, nu hvor det er så tæt, og en sejr eller et nederlag med det samme kan aflæses i tabellen, fortæller Daniel K. Nielsen. Tirsdag vil en sejr ikke direkte rykke noget i tabellen, men det vil bringe de lyseblå tættere på topholdet. - Tilskuerne kan forvente at se et engageret hold, som kommer ud med ene tro på, at vi kan indhente førstepladsen på et tidspunkt. Men det går kun over en kamp ad gangen og hårdt arbejde, siger Daniel K. Nielsen.