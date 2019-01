- Sulten efter en titel er stor. Nogle af de spillere, der har været med til at vinde tre mesterskaber i træk, vil helt sikkert gerne have titlen i hus, og det vil vi supportere lige så gerne. Det er altid sjovt at vinde titler, og det bliver da en kæmpe fest i Aalborg, hvis vi vinder finalen, siger Kim Autzen.

Små fire år er der gået, og det kan efterhånden mærkes hos fansene, fortæller Kim Autzen, der er tidligere formand for SønderjyskE Ishockey Support, og som stadig er meget aktiv omkring klubben. I weekenden kan der blive lavet om på det, når SønderjyskE spiller Final 4 i Aalborg.

Titeltørke: Siden 2015 har pokalskabet i Vojens ikke fået nyt inventar. Dengang tog SønderjyskE sit tredje mesterskab i træk med en 4-1-sejr i finaleserien over ærkerivalerne fra Esbjerg Energy, men siden har det altså været småt med succes, og klubben er nu inde i sin længste titeltørke, siden klubben blev grundlagt i 2004.

Spørger du Aalborg eller Rungsted, tror jeg ikke, der er nogle af dem, der kunne tænke sig at møde os lige pt.

Mesterskab rangerer stadig højere

Pokaltitlen vil dog ikke helt kunne måle sig med et mesterskab ifølge Kim Autzen, selvom den vil falde på et tørt sted.

- Det er ingen tvivl om, at pokalturneringen er den korte vej til succes, og det er og vil altid blive den pokal, der rangerer som nummer to efter mesterskabet. Men det er en pokal, som vi rigtig gerne vil vinde, og jeg synes også, at vi har holdet til det. Det er nogle år siden, vi har haft det, fortæller Kim Autzen.

Derfor kører der også to fulde busser mod Aalborg med SønderjyskE-supportere fredag formiddag med efterfølgende overnatning og billetter til finalekampen. Så optimistiske har SønderjyskE-tilhængerne alligevel godt turdet være.

- Vi kan slå alle på en god dag og tabe til alle på en dårlig dag. Sådan er ligaen bare i år. Hvis ikke man er klar, taber man, men vi har haft et rigtig godt tag på Frederikshavn, som vi møder i semifinalen. Og spørger du Aalborg eller Rungsted, tror jeg ikke, der er nogle af dem, der kunne tænke sig at møde os lige pt, siger Kim Autzen.

Så sent som i fredags tørrede SønderjyskE nemlig gulv med de forsvarende mestre fra Aalborg Pirates på hjemmebanen i Vojens og vandt med hele 6-0. Det har givet tro på mere hos Kim Autzen, der er begejstret for den nuværende trupsammensætning.

- Vi har ikke de der superstjerner. Vi har nogle med lidt x-faktor, men ellers mange rigtig gode arbejdsheste. Det, der kendetegnede SønderjyskE og Vojens før i tiden, var, at vi ikke havde de bedste ishockeyspillere, men dem, der ville det mest. Det tror jeg, at man kommer rigtig langt med, når man skal til at spille om mesterskaber og titler, siger Kim Autzen.