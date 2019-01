Tabende semifinalister får ny chance i Aalborg

Optakt: SønderjyskE og Aalborg Pirates måtte begge se sig slået i semifinalerne ved weekendens Final 4. De to hold skal dog ikke se langt efter en mulighed for at lægge nederlagene bag sig. Onsdag aften mødes de to nemlig i samme arena, hvor de led smertelige nederlag fredag.

Hos SønderjyskE er man ved at have bearbejdet skuffelsen. 2-1-nederlaget til Frederikshavn var dog et nederlag, som kunne mærkes.

- Det fylder meget mere (end et liganederlag ville have gjort, red.). Skuffelsen var enorm efter kampen. Det er svært at forklare, hvad der går igennem ens krop, men når man spiller så godt og egentlig fortjener at vinde, er skuffelsen måske endnu større, siger forward Frederik Bjerrum.