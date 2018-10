Statistik: SønderjyskE og Herning spiller ofte tætte kampe

Det var deres sidste møde i sæsonen 2016/2017, hvilket også betyder, at de lyseblå skøjtehelte ikke slog Herning hele sidste sæson, hvor da to hold mødtes fem gange.

Herning har vundet mest

Det historiske overtag må Herning Blue Fox siges at have. Dog kun et lille et af slagsen.

I de to holds seneste tyve indbyrdes opgør i ligaen har Herning kunnet trække sig sejrsrige ud af kampene 11 gange, og ni gange er SønderjyskE smuttet med pointmajoriteten.

I indeværende sæson er det blevet til to sejre ud af fem mulige for SønderjyskE, mens Herning har en enkelt sejr at trække på. Denne kom efter straffeslag mod Esbjerg Energy.

Der kan derfor ikke herske nogen tvivl om, at det tirsdag er to sejrssultne hold, der står over for hinanden, når pucken kastes.