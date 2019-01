SønderjyskE's overmænd smed pokalsejren i sidste minut

Rungsted Seier Capital leverede et forrygende comeback fra 0-2 til 3-2 og tog årets pokaltitel efter finalesejr over SønderjyskE's overmænd fra Frederikshavn. De to sidste mål blev scoret i kampens sidste minut.

Pokalfinale: Rungsted Seier Capital er pokalmestre anno 2019 efter en forrygende afslutning. I 3. periode vendte holdet 0-2 til 3-2 og tog altså pokaltitlen for næsen af Frederikshavn White Hawks.

En hård skæbne for Frederikshavn, der ellers har spillet en fantastisk finaleweekend ud fra holdets muligheder. Og hvor må Frederikshavns Cameron Spiro sove dårligt i nat. I starten af 3. periode havde amerikaneren et skud på indersiden af stolpen, som kunne have lukket kampen til 3-0.

I stedet reducerede Rungsted Seier Capital sekunder efter til 2-1, og i kampens sidste minut slog holdet til to gange og vendte 1-2 til 3-2.

I kampens første 33 minutter var der ellers ikke meget, der kunne henrykke de 2236 tilskuere til finalen ved Final 4. Først der faldt kampens første udvisning, og den tilfaldt Rungsted. Og så gik det lige pludselig stærkt. Kristian Jensen, der scorede sejrsmålet mod SønderjyskE fredag, gjorde det til 1-0 for Frederikshavn, og kun 18 sekunder senere blev det 2-0 ved Cameron Spiro.

I 3. periode havde Spiro så det formentlig afgørende mål på staven og indersiden af stolpen, inden Rungsted leverede det fantastiske comeback.

SønderjyskE drømte om at afslutte en pokaltørke siden 2015, men for Frederikshavn ville det have været holdets første titel siden 2002. Men Rungsted havde altså andre planer. Mattias Persson scorede det matchvindende mål med 36 sekunder igen, efter Tyler Fiddler havde udlignet med 57 sekunder igen.