SønderjyskE-træner: Vi var ikke til stede, men det var et fremragende comeback

Sammenlagt 11 mål skulle der til for at afgøre kampen mellem SønderjyskE og Frederikshavn White Hawks, der bød på noget af et comeback, da hjemmeholdet var bagud med to mål med kun 11 minutter igen.

Ishockey: SønderjyskE's fans fik i den grad indfriet deres billetpris, da de lyseblå herrer søndag mødtes med Frederikshavn White Hawks på hjemmebane. Her var der spænding fra start og masser af mål. Det var helt klart, at SønderjyskE ville have revanche efter nederlaget til selv samme hold ved Final 4, men spillet var langt fra prangende. Alligevel lykkedes det i overtiden at sikre sejren på 6-5.

Kampen i tal SønderjyskE - Frederikshavn White Hawks resultat 6-5 (0-1, 2-2, 3-2)0-1 William Boysen ass. Marcus Pedersen (12.54), 1-1 Christian Silfver ass. T.J. Moore (21.18), 1-2 Dale Mitchell ass. Mads Larsen (20.36), 2-2 T.J. Moore ass. Matt Prapavessis (34.21), 2-3 Cameron Spiro ass. Thomas Søndergaard (35.20), 2-4 Mathias Mølgaard ass. Ian Brady (43.23), 3-4 Christian Silfver ass. Phil Marinaccio (47.34), 3-5 Cameron Spiro ass. Alexander Bumgain (49.10), 4-5 Christian Silfver ass. Gabriel Desjardins (52.18), 5-5 Frederik Bjerrum ass. Kyle Wharton (55.46), 6-5 Phil Marinaccio ass. Matt Prapavessis (60.22)



Udvisninger



SønderjyskE 5x2 - 2x10, Frederikshavn White Hawks 3x2



Tilskuere



3248

Stribevis af udvisninger Første periode blev i den grad præget af udvisninger til SønderjyskE. Efter godt syv minutter fik Frederik Rasmussen en dobbelt udvisning på henholdsvis to og ti minutter for en tackling ved banden. Under gæsternes powerplay måtte SønderjyskE's målmand Patrick Galbraith flere gange forhindre pucken i at komme i mål, hvilket han klarede fint - en enkelt gang med hjælp fra overliggeren. Udfordringen var snarere i den anden ende, hvor skuddene lod vente på sig fra SønderjyskE. Det problem havde nordjyderne ikke, så Patrick Galbraith blev igen testet og viste flere store redninger. Efter endnu en udvisning fik pucken dog lov at passere og Frederikshavns William Boysen bragte gæsterne foran med 0-1. I alt nåede SønderjyskE op på tre to minutters udvisninger i første periode, hvilket virkelig pressede holdet.

Målfest Der var ingen tvivl om, at det var et SønderjyskE-hold, som var måltørstige, og det gav hurtigt pote i anden periode, da Christian Silfver efter en god aflevering fra T.J. Moore fik pucken i mål. Herfra var kampen mere lige, og der var flere store chancer til begge hold. Der gik nærmest rent målfest i den. Først bragte Frederikshavn sig igen foran, men efter et vellykket powerplay fra SønderjyskE's side fik T.J. Moore selv lov til at komme på måltavlen med et flot langskud og reducerede dermed til 2-2. Men fansene var knap færdige med at svinge de lyseblå tørklæder over hovederne, før Frederikshavn endnu engang scorede til 2-3. Tredje periode blev til en start nærmest en gentagelse af anden. Endnu engang kæmpede SønderjyskE, men Frederikshavn kom hele tiden hurtigt igen og bevarede føringen. På et tidspunkt var stillingen 3-5, men selvom det ikke altid var lige kønt, lykkedes det for SønderjyskE at score de to mål og sende kampen i forlænget spilletid. Her overhalede de for første gang i kampens gæsterne. Kun 22 sekunder behøvede Phil Marinaccio, før han smed pucken i mål, afgjorde kampen og sendte fansene glade hjem.

Var slet ikke til stede På trods af sejren var det langt fra en tilfreds træner, der udtalte sig efter kampen. Det var specielt spillet i første periode, som skuffede Mario Simioni. - Vi var slet ikke til stede. De havde sytten skud, vi havde tre. Det er ikke det SønderjyskE-hold, der har spillet hidtil i sæsonen. Jeg ved ikke, om deres tanker var på aftnens superbowl, og de troede, vi havde sikret andenpladsen, men det har vi ikke, sagde han. På trods af det var han selvfølgelig glad for sejren og de vigtige point. - Det var et fremragende comeback, men det er også, hvad vi kan tage med herfra, sagde Mario Simioni.