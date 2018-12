SønderjyskE tager til Odense: Bundholdet skal besejres

Optakt: Det er top mod bund, når SønderjyskE fredag tager turen til Fyn og mødet med Odense Bulldogs.

Metalligaens nummer to er storfavorit mod et Odense-mandskab, der slet ikke har kunnet få tingene til at fungere på isen i denne sæson.

Fynboerne har blot vundet fire af sine 25 kampe efter den første time og er placeret på en sørgelig sidsteplads blandt ligaens ni hold. Og det er der faktisk heller ikke ret meget at sige til, når man kaster et blik på statistikkerne. Odense har blot formået at score sølle 47 gange i sæsonen hidtil. Altså under to mål i gennemsnit per kamp.

Når fynboerne tilmed kommer til at stå over for Patrick Galbraith og Kasper Krog, der bedømt ud fra de nøgne tal er henholdsvis ligaens næstbedste og fjerdebedste målmand indtil videre, så er der ikke meget, der peger i retning af, at værterne får pucken i nettet mange gange fredag aften.

Sønderjyderne vandt en stensikker sejr på 5-1 over Odense i begyndelsen af november. Alt peger på en ny SønderjyskE-sejr fredag aften. Kampen spilles klokken 19.30.