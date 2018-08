Træningskamp: SønderjyskE Ishockey overmatchede mandag aften norske Lillehammer IK i holdets tredje træningskamp, der endte i en regulær udvisningsfest.

SønderjyskE havde inden kampen mødt Esbjerg Energy i to træningskampe, som begge faldt ud til sønderjydernes fordel. Den sidste vandt holdet 6-1.

Også modstanderne fra Lillehammer havde inden mandagens opgør været en tur i Esbjerg, hvor vestjyderne ikke var ligeså gæstfrie, som det var tilfældet mod SønderjyskE. Her tabte Lillehammer 1-3. Anderledes bedre var det gået dem i Herning, hvor Blue Fox tabte 5-2 til de norske sølvvindere.

Mandagens kamp blev en rodet affære, hvor spillet bølgede frem og tilbage som følge af en række udvisninger. SønderjyskE formåede dog som kampen forløb bedst at holde styr på spillet og navigere i rodet.

Det blev i alt til 10 to minutters udvisninger til SønderjyskE og otte af slagsen til Lillehammer, der også hentede sig en ti minutters straf. Det svarer til, at mere end halvdelen af kampen er blevet spillet i undertal for et af de to hold.

Kampen endte 6-2 til sønderjyderne, der dermed er ubesejrede i træningsopstarten.