SønderjyskE tabte i straffeslag og må nøjes med et point

SønderjyskE: Hverken i ordinær spilletid eller i overtiden kunne SønderjyskE og Hvidovre Fighters afgøre, hvem der på dagen var bedst, og derfor måtte holdene ud i straffeslag for at finde en vinder. Og her viste Hvidovres fightere sig at være køligst på isen.

Det var ellers SønderjyskE, som kom først på måltavlen, da Mikkel Jensen scorede til 0-1 efter 14 minutter. Der blev ikke scoret mere i første periode.

Hvidovre Fighters brugte den første pause fornuftigt og kom bedst ud til anden periode. Efter et mindre bombardement af SønderjyskE's mål, fik Hvidovre pucken i mål. Frederik Høeg udlignede for hjemmeholdet, og fire minutter senere scorede Hvidovres Christian Silfver til 2-1 i powerplay.

Fire minutter skulle der gå inden næste mål. Matt Prapavessis udlignede for SønderjyskE, men få minutter før pausen bragte Frederik Høeg med sit andet mål Hvidovre foran 3-2.

SønderjyskE's Anders Førster skulle kun bruge cirka halvandet minut af tredje periode på at udligne for SønderjyskE. De to hold skiftedes til at afslutte på mål og forsøge at afgøre kampen i resten af tredje periode, men ingen af holdene kunne score det fjerde mål i ordinær spilletid.