SønderjyskE måtte på bøvlet overarbejde i Odense

METALLIGAEN: Hvis tilskuerne til fredag ishockeykamp i Metalligaen mellem Odense Bulldogs og SønderjyskE var kommet for at se masser af scoringer, skulle de hellere være blevet hjemme foran fjerneren for at se X-faktor. Der var der nemlig næsten lige så få, der scorede for alvor.

De to første perioder forblev målløse, men for at tilskuerne trods alt skulle have lidt at diskutere indbyrdes, blev isen slidt godt og grundigt i retning mod straffeboksen.

Målene udeblev.

Gaaaaab var nok mere hørt end et forløsende jaaaaaaa, indtil tre minutter inde i tredje periode. Sebastian Ehlers serverede for Martin Larsen, som bragte fynboerne i front.

Føringen holdt i syv minutter, og så udlignede Matt Prapavessis til 1-1. Mere blev der ikke scoret, før de to hold måtte på overarbejde. Og efter fem minutters uforløst skøjteri, blev det hele afgjort på straffeslag. Kyle Wharton og Matt Prapavessis eksekverede for SønderjyskE, mens Patrick Galbraith stoppede to fynske forsøg.

Og så endte en bøvlet aften trods alt med en lidt mere munter bustur hjem til Vojens.