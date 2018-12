SønderjyskE lukkede året med en sejr

SønderjyskE tog lørdag aften imod Odense Bulldogs i anden del af holdenes back to back-kampe mellem jul og nytår, hvor to hold møder hinanden to dage i streg både ude og hjemme. SønderjyskE tog en overtidssejr i Odense i det første opgør. Arkivfoto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix