SønderjyskE: De opruster på isen i Vojens.

SønderjyskE henter truppens ottende udlænding.

Den 26-årige canadiske forward Gabriel Desjardins er blevet løst fra sin kontrakt i den svenske Allsvenskan-klub Västerviks IK og slutter sig til de lyseblå.

- Det er en sulten spiller, der tilslutter sig truppen. Han er kendetegnet ved, at han altid spiller for holdet og har netop holdspillet som en stor prioritet. Han har kvaliteterne til at hjælpe os i special teams, overtal og undertal, siger sportschef Kim Lykkeskov i en pressemeddelelse fra klubben.

Gabriel Desjardins bliver den ottende og dermed sidste udlænding i SønderjyskE.

- Holdet har klaret sig rigtig godt, men vi vil gerne forstærke truppen yderligere, og vi synes, at tidspunktet er rigtigt nu, så han også kan lære sine medspillere at kende, inden slutspillet begynder om to måneder, siger Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

Canadieren skiftede til svensk ishockey før denne sæson, men det er blot blevet til ti kampe for Västerviks IK, og han skifter nu til SønderjyskE for at genfinde de takter, han viste i sidste sæson, hvor han lavede 87 point i 76 kampe for ECHL-klubben Fort Wayne Komets og gjorde det så godt, at det også blev til enkelte kampe i AHL for Laval Rocket, skriver SønderjyskE i pressemeddelelsen.

Kontrakten med forwarden er mulig efter en økonomisk indsprøjtning fra en lang række af klubbens sponsorer.

Gabriel Desjardins får trøje nummer 14 i SønderjyskE og flytter til Vojens sammen med sin kæreste.