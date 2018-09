På en dag, hvor der er blevet meldt spareplaner ud rundt omkring i landet, blev der bestemt ikke sparet på noget denne tirsdag aften i Vojens. Der var tænding, der var fysik, og der var tempo. Og også godt spil. Og hovedparten af de 2625 tilskuere kunne glæde sig over, at det var hjemmeholdet, som havde mest af det hele.

Det var ganske lovende for sæsonen, hvordan hjemmeholdet kunne byde Aalborg op til hård fight, og hvordan SønderjyskE i tredje periode virkede til at være holdet med klart mest overskud efter at have ladet mestrene arbejde stenhårdt for bare at kunne følge med.

SønderjyskE skulle ellers i starten lige finde sig til rette i kampen. Nordjyderne var i et højere gear fra start og fik sat de første par etablerede angreb sammen med længere puckbesiddelser i SønderjyskEs zone. Allerede efter fire minutter måtte tilbagevendte Patrick Galbraith agere spradebasse på målstregen for at forhindre en nordjysk føring, og det skulle blive noget udefra, som hjalp SønderjyskE i gang.

Efter knap syv minutters spil fik kampen nemlig en længere afbrydelse, da en samling på to glasplader over en bande var blevet slået løs. Om stigen skulle hentes helt ovre i Vojens-hallerne, eller hvorfor det tog så lang tid, er uklart, men da stigen endelig blev fundet frem, havde SønderjyskE også haft tid til at gå mentalt helt ud i omklædningsrummet for at hente den rette taktik.