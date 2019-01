Optakt: Prangende er det sjældent, når SønderjyskE spiller i denne sæson. Men holdet vinder. Igen og igen og igen.

De to kampe mod Odense Bulldogs mellem jul og nytår var et godt eksempel på dette. Først i overtid fik man hevet sejren hjem mod bundproppen på udebane efter en meget svingende præstation, men sejren kom hjem. Og dagen efter blev det så fulgt op hjemme af en flot 5-2-sejr, som gav SønderjyskE-tilhængerne noget mere for øjnene.

Hvor langt det i sidste ende rækker, når slutspillet begynder, er svært at spå om. Men en af holdets profiler, den 25-årige canadier Phil Marinaccio, tror på, at den stabilitet, holdet har haft hidtil, kan blive afgørende.

- Det kommer an på os selv, vil jeg sige. Det er en meget lige liga, hvor alle kan slå alle, så det handler i hver eneste kamp om, hvilket hold der putter sig i den bedste position til at vinde. Det skal vi gøre i hver eneste kamp og fortsætte med at præstere stabilt for at give os de bedste muligheder for at slutte øverst, siger Phil Marinaccio.