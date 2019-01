Optakt: Duften begynder efterhånden at sprede sig. Duften af lidt højere intensitet, duften af lidt mere sved og duften af lidt flere øl, der skal til for at dulme nerverne hos tilskuerne. Den duft begynder SønderjyskE's Patrick Galbraith efterhånden også at fornemme inden fredagens opgør mod Aalborg Pirates.

Kampen mod Aalborg Pirates er den sidste, som holdet mangler, inden man går ind i den sidste runde af grundspillet, hvor man altså skal møde alle hold en sidste gang, inden den står på slutspil. Det er nu, hvor det for alvor bliver sjovt.

- Det bliver en drabelig omgang. Alle ser mulighed for at indhente terræn og kæmpe om pladserne. Det kommer til at blive slutspilshockey, indtil slutspillet begynder, og der må jeg bare give stor ros til ligaen for, at der stadig er så meget at spille om. Der er ikke nogle fridage, siger Patrick Galbraith.