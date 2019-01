SønderjyskE fik ikke titlen med hjem, som holdet kom efter. Det var der stor skuffelse over efter kampen. Mario Simioni mente, at holdet havde rigeligt med chancer til en komfortabel sejr.

- Jeg ved ikke, hvad kommentatorer, journalister og fans kan finde på at sige, men hvis de siger noget andet, end at vi fortjente sejren, så har de ikke forstand på hockey. Vi havde mange store chancer, og vi skulle have scoret fire eller fem mål i stedet, sagde Mario Simioni.

- Vi er selvfølgelig skuffede. Vi kom for at vinde. Vi havde rigtig gode chancer specielt i 1. periode, og jeg vil ikke pege fingre ad nogen, fordi det sker for os alle en gang imellem, men det kunne have givet en helt anden kamp, hvis vi havde udnyttet de chancer, sagde holdkaptajn Rod Pelley efter nederlaget.

De lange puckbesiddelser i Frederikshavns zone resulterede dog kun i et enkelt mål, da Rod Pelley i 2. periode udlignede til 1-1 kort efter Frederikshavns føringsmål. Målscoreren selv var også ærgerlig over de mange misbrugte chancer.

- Jeg synes, at vi spillede endnu bedre i dag end mod Aalborg i fredags. Vi havde så meget puckbesiddelse. Jeg kan ikke huske en eneste gang i kampen, hvor de var inde i vores zone mere end højest 15 sekunder, mens vi havde perioder på to minutter, hvor de ikke kunne få pucken ud, sagde Mario Simioni.

Roser til Talansky

Målmand Patrick Galbraith stod også en stor kamp, men måtte altså se sin kollega i den modsatte ende overstråle ham. Han var imponeret over Talanskys præstation.

- Vi er skuffede. Jeg synes, at vi havde den rigtige indstilling. Vi kiggede ikke fremad, men havde fuldt fokus på Frederikshavn, og det var bare to gode hold, der mødtes, og som begge spillede godt. Det er marginaler, der afgør det. Vi har masser af chancer, men man må også bare give kredit til deres målmand, siger Patrick Galbraith.

Mario Simioni valgte efter kampen med det samme at fokusere på, hvad holdet kunne tage med videre, og her mente han helt bestemt, at der var en god læring for spillerne inden slutspillet.

- Nu ved spillerne, hvordan det bliver i slutspillet. Det er en stor læringskurve, og det her var et godt step på vejen til at blive klar. Spillerne vil helt sikkert ikke ønske at føle på samme måde igen, og det er den sult efter at vinde, som er så afgørende, sagde Mario Simioni.