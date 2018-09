Optakt: SønderjyskE skal fredag forsøge at fortsætte den fantastiske sæsonstart, som holdet har fået.

Holdet, der faktisk endnu ikke har prøvet at tabe i denne sæson hverken i liga- eller træningskampe, skal et smut over Lillebælt.

Her venter Odense Bulldogs, der sidste sæson måtte gå til sommerferie efter 1/8-finalerne, og som heller ingen drømmestart har fået på den nye sæson.

Her er det blevet til to nederlag til henholdsvis Aalborg Pirates og Frederikshavn.

Der burde derfor være gode chancer for, at Simionis tropper også lørdag morgen står som ubesejrede.