Simioni kalder Blue Fox for mesterskabsfavorit: - De har nogle af de bedste danske spillere

Optakt: SønderjyskE møder fredag Herning Blue Fox i holdets fjerde træningskamp.

- Vi har i mine øjne den største favorit til at vinde det danske mesterskab i Herning. De har nogle af de bedste danske spillere. Det bliver en hård modstander, men vi går ind til kampen som enhver anden kamp. Vi spiller hjemme, så jeg håber på et godt fremmøde og selvfølgelig et godt resultat, men det kræver, at vi spiller godt, siger cheftræner Mario Simioni.

Han må dog se bort fra Frederik Bjerrum og Phillip Marinaccio, der begge er ude med skader.

- Det vil åbenlyst gøre en forskel, og jeg ville ønske, vi kunne have dem med, siger Mario Simioni, der forklarer, at Marinaccio ikke burde have spillet i mandagens kamp mod Lillehammer.

- Han har haft en skade undervejs i benet, og han fortalte ikke træner- og lægeholdet, at han ikke var helt 100 procent klar, som han burde, for så havde han ikke spillet i mandags. Men han spillede, og han spillede en god kamp, men han har sat sig selv tilbage og er nu skadet. Jeg har fortalt ham, at han ikke kommer til at spille mod Herning og Odense. Vi vil have ham helt klar til sæsonstart.