Lidt mere end halvdelen af grundspilskampene i ishockeyligaen er blevet spillet, og det er blevet tid til at gøre midtvejsstatus. SønderjyskE-træner Mario Simioni har haft meget at være tilfreds med.

- Men jeg må også sige, at vi i denne sæson har præsteret på et niveau, som ingen havde forventet, vi ville gøre. Det er godt, at vi er, hvor vi er, men vi skal blive ved med kun at fokusere på næste kamp og være fuldt engagerede i vores job hver eneste dag.

- Vi har haft problemer med overtidsspillet tre mod tre. Hvis ikke vi havde haft de problemer, så kunne vi have ligget på førstepladsen i stedet. Vi har godt nok vundet vores sidste tre overtidskampe, men det er mere, hvordan vi har tabt overtidskampene. Der er der lige pludselig blevet taget nogle skøre beslutninger, som vi aldrig ville have gjort fem mod fem.

- Jeg er tilfreds med holdets stabile evne til at spille rimelig godt hver eneste aften. Vi har ikke haft de store udfald i præstationerne fra kamp til kamp, og det var det, som jeg bad om, inden sæsonen begyndte; at vores arbejdsmoral er i orden. Og så er jeg samtidig meget tilfreds med lederskabet i omklædningsrummet. Du vinder ikke noget uden et godt lederskab.

"Jeg vil slutte øverst"

I har nu spillet mod alle hold to eller tre gange. Hvordan ser du holdets styrke i forhold til de andre hold i ligaen?

- Det er svært at sige. Rungsted er et fremragende ishockeyhold, og Frederikshavn har også en rigtig god målmand. Men jeg vil sige, at vi er et hold, der fighter hver eneste aften i en liga med rigtig mange gode hold. Det gælder om at finde den gruppe af spillere, du kan stole på og sørge for at holde puslespillet sammen.

Hvad er holdets mål for sæsonen og har det ændret sig siden sæsonens begyndelse?

- Da jeg blev ansat, var SønderjyskE ikke et top fire-hold, og derfor sagde jeg også, at målet ikke kunne være top fire i denne sæson, fordi så ville jeg blive sat i en virkelig hård position. Det accepterede Kim (Lykkeskov, sportschef, red.) og Klaus (Rasmussen, direktør, red.), selvom de ligesom mig selv ville elske at være i top fire. Top seks virkede mere rimeligt og fornuftigt.

- Jeg kan dog sige, at mit mål som træner altid er, at jeg vil slutte øverst. Hver eneste dag kommer jeg på arbejde for at vinde, og mit mål er først at slutte sæsonen i april (finaleserien spilles i april, red.). Det er dog ikke noget, som jeg kommer til at sige til holdet. Internt på holdet er vores mål top fire, og det er også et godt mål, efter at holdet har haft nogle skuffende sæsoner.